Verletzter Fahrer ohne Motorrad gefunden

Ein Schild Notaufnahme hängt an einem Krankenhaus.

Nach einem Unfall hat die Polizei einen schwer verletzten Fahrer ohne sein Motorrad aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen sei der 17-Jährige am Mittwochnachmittag in Stralsund gestürzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Allerdings hätten die Beamten weder ein Motorrad noch einen passenden Helm gefunden. Zudem besitze der Jugendliche keine gültige Fahrerlaubnis. Der 17-Jährige sei mit einer Knieverletzung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und sucht nach Zeugen sowie dem Gefährt.