Wieder Piloten eines Rettungshubschraubers geblendet

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an.

Piloten des in Greifswald stationierten Rettungshubschraubers sind erneut geblendet worden. Es habe sich um ein intensives Leuchtmittel - vermutlich einen Laserpointer - gehandelt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Vorfall habe sich bereits Ende vergangener Woche beim Start der Maschine von der Station an der Universitätsmedizin Greifswald ereignet.