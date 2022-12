UN-Generalsekretär würdigt Taizé-Jugendtreffen in Rostock

Rostock. UN-Generalsekretär António Guterres hat vor Beginn des 45. Europäischen Jugendtreffens der christlich-ökumenischen Taizé-Gemeinschaft den Einsatz junger Menschen im Kampf gegen soziale und ökologische Probleme hervorgehoben. Sie hätten als Erste Alarm geschlagen und Veränderung gefordert, schrieb Guterres in einem Grußwort mit Blick auf Konflikte, Hassreden, Klimawandel und abnehmende Artenvielfalt. „Die Vereinten Nationen stehen Euch beim Eintreten für den Aufbau einer gerechteren, nachhaltigeren und integrativeren Welt für alle zur Seite.“

Guterres betonte, die Gemeinschaft von Taizé sei für unzählige Menschen auf der Welt „ein Leuchtfeuer der Hoffnung, des Friedens und der Barmherzigkeit“. Das bis Sonntag dauernde Taizé-Treffen beginnt am Mittwoch. Dann werden nach Angaben der Veranstalter von Dienstag rund 4000 junge Erwachsene aus 49 Ländern in Rostock und Umgebung zum Austausch und gemeinsamen Beten erwartet. Hinzu kommen rund 1000 Tagesgäste. Am Freitag wird Altbundespräsident Joachim Gauck an dem Treffen teilnehmen.

Der Schweizer Roger Schutz hatte die Gemeinschaft im ostfranzösischen Taizé während des Zweiten Weltkriegs gegründet. Frère Roger wurde 2005 von einer psychisch kranken Frau erstochen. Sein Nachfolger als Prior der Kommunität, der 90 Brüder aus mehr als 30 Nationen angehören, ist der in Nördlingen geborene und in Stuttgart aufgewachsene Bruder Alois Löser, der bereits für das Treffen in Rostock ist. Die Gemeinschaft von Taizé ist bekannt für ihre eingängigen Gesänge, die in viele Sprachen übersetzt wurden.

