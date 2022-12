25.000 Euro Sachschaden durch Kellerbrand

Bei einem Kellerbrand in einem Plattenbau im Süden Schwerins ist am Sonntagmorgen laut Polizei ein Schaden von etwa 25.000 Euro entstanden. Wegen starker Rauchentwicklung seien Teile des Gebäudes zunächst vorsorglich evakuiert worden. Doch hätten die 22 Bewohner der zwei betroffenen Hausaufgänge im Verlauf des Tages in ihre Wohnungen zurückkehren können, sagte eine Polizeisprecherin. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Brandursache sei noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen. Am Dienstag solle ein Sachverständiger die Kellerräume auf mögliche Spuren hin untersuchen.