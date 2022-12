Betrunkener Autofahrer rast bei Pasewalk in Hausvorbau

Einen Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro hat ein betrunkener Autofahrer verursacht, der an Heiligabend in Rossow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in die Veranda eines Wohnhauses krachte. Wie das zuständige Polizeipräsidium Neubrandenburg am Sonntag mitteilte, war der 42-Jährige mit seinem Auto auf der B104 unterwegs, als er in dem Dorf zwischen Pasewalk und Löcknitz die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Nachdem er eine Straßenlaterne touchierte, sei er durch das geschlossene Hoftor des Anwesens direkt auf das Einfamilienhaus zugefahren, ehe der Vorbau das Stoppzeichen setzte. Die Veranda sei bei dem Aufprall völlig zerstört worden, am Auto sei Totalschaden entstanden.