Scheibe von Büro politischer Vereine eingeschlagen

Stralsund (dpa/mv). Wegen einer eingeschlagenen Scheibe eines Büros zweier politischer Vereine in Stralsund ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Neben einem möglichen politischen Hintergrund werde auch geprüft, ob es sich um einen versuchten Einbruch handele, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. „Wir ermitteln in alle Richtungen.“ Eine Anwohnerin habe die Polizei auf die Beschädigung in der Nacht zum Donnerstag aufmerksam gemacht.

In einer Mitteilung der Amadeu Antonio Stiftung hieß es, in dem Büro säßen der entwicklungspolitische Verein Tutmonde sowie der von der Stiftung unterstützte Verein Lola für Demokratie. Die Vereine führten Projekte zur Unterstützung von Geflüchteten zu nachhaltiger Entwicklung, gegen Rassismus und zum Schutz von Frauen- und Kinderrechten durch. Laut Mitteilung waren die Vereine in der Vergangenheit angegriffen worden, mutmaßlich von Rechtsextremisten. Polizei und Staatsanwaltschaft konnten am Freitag dazu keine Angaben machen.

