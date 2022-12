Männer zünden Böller und werden von der Polizei erwischt

Das Zünden von Böllern hat für zwei Männer in Rostock ungeahnte Folgen gehabt. Die beiden 27-Jährigen machten eine Streife der Bundespolizei auf sich aufmerksam, als sie am Donnerstagnachmittag in der Nähe der Stadtautobahn nach Warnemünde Pyrotechnik anzündeten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als die Beamten die Männer stellten, fanden sie bei einer Durchsuchung Drogen und mehrere vermutlich gestohlene Computer.