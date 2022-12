Tödlicher Verkehrsunfall auf der B192 bei Waren: Frau stirbt

Eine 58 Jahre alte Frau ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 192 zwischen Sietow und Waren (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die Frau auf die Bundesstraße fahren und übersah dabei den Wagen eines 21-Jährigen.

Waren (dpa/mv). Eine 58 Jahre alte Frau ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 192 zwischen Sietow und Waren (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die Frau auf die Bundesstraße fahren und übersah dabei den Wagen eines 21-Jährigen.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die 58-Jährige so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Während des Rettungseinsatzes war die B192 für etwa drei Stunden voll und danach für die Räumung der Unfallstelle halbseitig gesperrt. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei auf etwa 30.000 Euro.

