Ente, Gans und Reh: Kabinett isst an Weihnachten klassisch

Schwerin (dpa/mv). Nach dem turbulenten ersten Regierungsjahr der rot-roten Koalition freuen sich die Ministerinnen und Minister über die Feiertage auf etwas Ruhe. „Die Ereignisse zeigen uns, wie wichtig die gemeinsame Zeit mit Familien und Freunden ist, und diese Zeit noch intensiver zu genießen, ist das Vorhaben für Weihnachten und Silvester“, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin Simone Oldenburg (Linke) der Deutschen Presse-Agentur.

Für die meisten Kabinettsmitglieder bedeutet, etwas Ruhe zu Hause zu genießen. Nicht für alle: Für Finanzminister Heiko Geue (SPD) und seine Familie geht es in diesem Jahr an Weihnachten nach Österreich. Die Essens-Entscheidung gibt er dabei an die Unterkunft ab: Er rechne mit Wild, aber lasse sich überraschen, sagte Geue.

Bei den Politikern in der Heimat steht der Menüplan schon fest: Während bei Oldenburg Kartoffeln und Kassler serviert werden, gibt es bei Innenminister Christian Pegel (SPD) Buletten, Würste und Kartoffelsalat. Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) plant dagegen, Rehgulasch zu genießen, während er seine Werder-Bremen-Kugeln am Tannenbaum bewundert.

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) steht ihren Angaben nach über die Feiertage ein familiärer Wettstreit mit ihrer Mutter bevor: Die beiden bereiten jeweils Ente, Klöße und Rotkohl zu - der Rest der Familie gibt sich als Jury die Ehre. Bei Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) muss der Familienrat hingegen noch zwischen Hasenrücken, die ihr Bruder mag, und ihren eigenen Fondue-Plänen entscheiden: Hier sei jedoch kein Armdrücken geplant - auch nicht im übertragenen Sinne. Im Zweifel werde gelost, sagte Martin.

Bei Justizministerin Jaqueline Bernhardt (Linke) muss die Festtagsruhe hingegen auch am 24. Dezember noch warten. Wegen des vollen Terminkalenders lasse sie sich von den Kochkünsten ihrer Schwiegermutter verwöhnen. Sie kann sich auf Rouladen, Klöße und Rotkohl freuen. „Es ist wirklich so, dass ich einmal durchatmen kann für mich. Für meine Familie einmal da sein kann und auch möchte. Es bleibt ja sonst immer ein bisschen auf der Strecke“, sagte Bernhardt.

Landwirtschaftsminister Till Backhaus' (SPD) Weihnachtsmenü ist dagegen nicht nur selbst gekocht, sondern auch dem eigenen Garten. Egal ob Gans, Rotkohl oder Kartoffeln - alles aus der eigenen Landwirtschaft. „Was die Geschenke betrifft, haben wir uns entschlossen, dass das, was die Erwachsenen sonst bekommen haben, dass das ausfällt und dafür gespendet wird.“ Es soll sowohl an Hilfsbedürftige in Deutschland als auch in der Ukraine gehen.

Leider bis zuletzt ein Geheimnis blieben die Weihnachtspläne von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Ihre Jahresendruhe galt dann auch für Interviews.

