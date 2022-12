Vorpommern-Rügen Betrunkene fährt in Unfall: Verursacher ohne Führerschein

Auf der Landstraße 213 von Prohn nach Stralsund ist am späten Mittwochabend eine Autofahrerin in eine abgesicherte Unfallstelle gefahren. Eine 49-Jährige habe die Absperrungen und Hinweissignale an der Unfallstelle ignoriert und musste von der Polizei gestoppt werden, wie die Polizei Neubrandenburg mitteilte. Sie sei alkoholisiert unterwegs gewesen, habe sich jedoch geweigert einen Test zu machen, die Polizisten beschimpft und heftigen Widerstand geleistet bei der Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus.