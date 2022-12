Museen Schlösser Schwerin und Granitz schließen an 2019 an

Das Schweriner Schloss hat sich nach den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 in diesem Jahr wieder als größter Besuchermagnet unter den Schlössern Mecklenburg-Vorpommerns erwiesen. Bis zum Stichtag am 11. Dezember wurden bereits 175.000 Gäste gezählt, wie die Direktorin der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen MV, Pirkow Zinnow, am Mittwoch mitteilte. „Bis Ende des Jahres erwarten wir hier fast so hohe Zahlen wie im Rekordjahr 2019.“ Damals waren 194 557 Besucher gezählt worden.