85-Jährige stirbt bei Schwelbrand in Lenschow/Herzberg

Bei einem Schwelbrand in einem Einfamilienhaus im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist am Samstag eine 85-jährige Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Brand am Morgen aus noch unbekannter Ursache vermutlich im Bereich des Wohnzimmers in dem Haus in Lenschow/Herzberg ausgebrochen. Das gesamte Haus sei stark verrußt worden. Die 85-jährige Bewohnerin habe sich nicht rechtzeitig retten können und sei noch im Haus gestorben. Der Sachschaden wurde mit 250.000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.