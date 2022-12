Mann rutscht aus und gerät mit Fuß unter Straßenbahn

Ein 56-jähriger Mann ist am Freitag in Schwerin an einer Straßenbahnhaltestelle ausgerutscht und mit dem Fuß unter die anfahrende Bahn geraten. Er wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Am Donnerstag war in Rostock eine Fußgängerin von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte die 85-Jährige im Stadtteil Lütten Klein an einem Übergang die Gleise überquert, ohne die herannahende Straßenbahn wahrzunehmen.

