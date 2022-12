SSC-Coach vor CEV-Cup: „Treffen auf sehr guten Gegner“

Den Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin steht nach dem Pokal-Halbfinale am Samstag beim Allianz MTV Stuttgart bereits die nächste große Herausforderung bevor. Am Mittwoch (19.00 Uhr) empfängt das Team von Trainer Felix Koslowski im CEV-Cup in der Runde der besten 32 Clubs Zeleznicar Lajkovac aus Serbien.