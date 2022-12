50.000 Euro Schaden bei Balkonbrand: Verdacht Brandstiftung

Im Zusammenhang mit einem Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus in Binz auf der Insel Rügen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, entstand bei dem Feuer am Montag ein Schaden von rund 50.000 Euro. Betroffen waren ein Balkon im Erdgeschoss sowie die Hausfassade des mehrgeschossigen Gebäudes und mehrere Fenster. Was zu dem Feuer geführt hat, soll ein Brandgutachter genauer untersuchen. Zeugen hatten den Brand bemerkt und gemeldet, so dass die Feuerwehr die Flammen löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern konnte. Verletzt wurde niemand.