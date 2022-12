Sohn nimmt heimlich Auto des Vaters

In Schwerin ist ein junger Mann ohne Führerschein heimlich mit dem Auto seines Vaters weggefahren und hat so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, hatte der 43-jährige Fahrzeugbesitzer sein Auto am Freitag als gestohlen gemeldet und die Beamten alarmiert. Die Polizisten fuhren zum vermeintlichen Tatort im Stadtteil Görries, nahmen den Fall auf und wollten zurück - als just der 20-jährige Sohn mit dem Auto des Vaters zurückkam. Der 20-Jährige stand Polizeiangaben zufolge vermutlich unter Drogen und hatte keinen Führerschein. Der junge Mann musste die Beamten für eine Blutprobe in eine Klinik begleiten.