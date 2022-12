Tote Frau gefunden: Obduktion soll weitere Infos liefern

Im Fall einer in Schwerin tot aufgefundenen Frau soll eine Obduktion nähere Informationen zur genauen Todesursache liefern. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde eine gerichtsmedizinische Untersuchung des Opfers angeordnet, die voraussichtlich am Dienstag erfolgen soll. Der Lebensgefährte der Frau steht unter dringendem Tatverdacht.

Schwerin (dpa/mv). Im Fall einer in Schwerin tot aufgefundenen Frau soll eine Obduktion nähere Informationen zur genauen Todesursache liefern. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde eine gerichtsmedizinische Untersuchung des Opfers angeordnet, die voraussichtlich am Dienstag erfolgen soll. Der Lebensgefährte der Frau steht unter dringendem Tatverdacht.

Die Staatsanwaltschaft hatte am Montag mitgeteilt, dass das Amtsgericht Haftbefehl gegen den 44-Jährigen erlassen habe. Er sei daraufhin in Untersuchungshaft genommen worden. Es bestehe der Verdacht auf Totschlag. Die bisherigen Ermittlungen ließen darauf schließen, dass der Mann seine Partnerin nach einem Streit in der gemeinsamen Wohnung im Schweriner Plattenbauviertel Großer Dreesch mit einem Messer so schwer verletzte, dass diese am Sonntagabend noch in der Wohnung starb. Laut Staatsanwaltschaft hatten Nachbarn die heftige Auseinandersetzung mitbekommen und die Polizei alarmiert.

