Tote Frau gefunden: Lebensgefährte unter Tatverdacht

Nachbarn hören am Sonntagabend einen Streit in einem Mehrfamilienhaus in Schwerin. Kurz danach ist eine Frau tot. Als Tatverdächtiger wird der Lebensgefährte des Opfers festgenommen.

Schwerin (dpa/mv). Nach dem Fund einer toten Frau im Schweriner Plattenbauviertel Großer Dreesch steht der Lebensgefährte der Frau unter dringendem Tatverdacht. Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, erließ das Amtsgericht Haftbefehl gegen den 44-Jährigen, der daraufhin in Untersuchungshaft genommen wurde. Es bestehe der Verdacht auf Totschlag.

Die bisherigen Ermittlungen ließen darauf schließen, dass der Mann seine Partnerin nach einem Streit in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer so schwer verletzte, dass diese am Sonntagabend noch in der Wohnung starb. Laut Staatsanwaltschaft hatten Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus die heftige Auseinandersetzung mitbekommen und die Polizei alarmiert. Für die Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Kurz nach dem Fund der Leiche sei der Mann festgenommen worden, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Tatverdächtige habe sich gegenüber der Polizei auch zu den Vorgängen geäußert. Unter Hinweis auf die laufenden Ermittlungen machte der Behördensprecher aber keine Angaben zu den Einlassungen, die der Mann gegenüber dem Haftrichter dann aber nicht wiederholt habe. Zu einem möglichen Motiv der folgenschweren Tat wurde ebenfalls nichts mitgeteilt.

Auch Einzelheiten zu den Umständen des Todes nannte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht. Nach Angaben des Sprechers wurde eine gerichtsmedizinische Untersuchung des Opfers angeordnet, die voraussichtlich am Dienstag erfolge. Von der Obduktion würden Angaben zur genauen Todesursache erwartet.

