Erneut WhatsApp-Betrug - knapp 13.000 Euro Verlust

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Bei einem erneuten Fall von Betrug mittels des Messenger-Dienstes WhatsApp hat eine 65-Jährige aus Neubrandenburg knapp 13.000 Euro verloren. Wie schon in anderen Fällen habe sich bei der Frau ihr angeblicher Sohn gemeldet, teilte die Polizei am Montag mit. Dieser habe behauptet, eine neue Nummer zu haben und die Frau per Textnachricht um eilige Überweisungen für Rechnungen gebeten.