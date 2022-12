Seawolves-Coach kritisiert: Leider nicht durchgezogen

Bei den Rostock Seawolves herrscht auch nach der fünften Niederlage in Serie in der Basketball-Bundesliga und dem Absturz auf den zwölften Tabellenrang nach außen hin keine Alarmstimmung. Cheftrainer Christian Held ließ es sich dennoch nicht nehmen, die Leistung seiner Mannschaft bei der 90:99 (48:61)-Niederlage bei den EWE Baskets Oldenburg am Sonntag kritisch zu bewerten. Und das, obwohl seine Mannschaft den dritten Spielabschnitt für sich genommen mit fünf Punkten Differenz gewonnen hatte.