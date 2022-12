Tote Frau gefunden: Festnahme - Details unklar

Nach dem Fund einer toten Frau in Schwerin ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. In dem Zusammenhang wurde bereits ein Tatverdächtiger festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Leichnam war am Sonntagabend in einer Wohnung in Schwerin gefunden worden. Weitere Einzelheiten zu dem Fall will die Staatsanwaltschaft in der Landeshauptstadt im Laufe des Tages mitteilen.