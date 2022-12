Rostock Seawolves müssen sich auch Oldenburg beugen

Für das Trainer-Gespann Christian Held und Ralph Held ist die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Die Verantwortlichen der Rostock Seawolves mussten mit ihrem Team am Sonntag eine 90:99 (48:61)-Niederlage bei den EWE Baskets Oldenburg hinnehmen. Damit ging der Aufsteiger in der Basketball-Bundesliga zum fünften Mal nacheinander als Verlierer vom Platz. Bester Seawolves-Werfer war JeQuan Lewis mit 21 Punkten.