Torjäger Verhoek fällt wegen Knöchelverletzung vorerst aus

FC Hansa Rostock muss vorerst auf Angreifer John Verhoek verzichten. Der 33 Jahre alte Niederländer hat sich am Samstag im Training des Fußball-Zweitligisten am Knöchel verletzt und musste die Einheit abbrechen. Eine MRT-Untersuchung ergab, dass der Angreifer einen Außenbandriss sowie Teilanriss der Kapsel im linken Fuß erlitten hat und mindestens bis Weihnachten fehlt, wie die Mecklenburger am Sonntag mitteilten. Wann der Routinier wieder ins Training einsteigen kann, sei aktuell noch nicht absehbar, hieß es in der Vereinsmitteilung weiter. Die Rückrunde in der 2. Bundesliga beginnt für den Ostsee-Club erst am 28. Januar (13.00 Uhr/Sky). Dann sind die Hansa-Akteure beim 1. FC Heidenheim zu Gast.