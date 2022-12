Wetter Glätte und Schnee in Mecklenburg-Vorpommern erwartet

Mit Schnee bedeckt ist die Landschaft an einem Waldweg.

Mit Tiefstwerten von bis zu minus sechs Grad wird es in Mecklenburg-Vorpommern das Wochenende über kalt und gebietsweise nass. Vielerorts könne es am Samstag durch Höchsttemperaturen um die null Grad zu Dauerfrost kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Ab der Nacht zu Sonntag werden an der Küste bis ins Binnenland immer wieder Schneeschauer erwartet. Lokal kann es über zehn Zentimeter Neuschnee geben und gebietsweise besteht Glatteisgefahr.