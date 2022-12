Statistik Weniger Wasser- und Winderosion in Mecklenburg-Vorpommern

Ein Landwirt bringt Saatgut in den Boden aus.

Daten des Landwirtschaftsministeriums zufolge haben die registrierten Erosionsereignisse im Land in den letzten zwei Jahren abgenommen. „Es ist deutlich zu erkennen, dass auf erosionsgefährdeten Flächen zunehmend aktiv mit acker- und pflanzenbaulichen Maßnahmen auf das vorhandene Gefahrenpotenzial eingegangen und versucht wird, dieses zu reduzieren“, teilte das Ministerium am Montag - dem internationalen Weltbodentag - in Schwerin mit.