Rostock Seawolves leihen Finnen Valtonen aus

Rostock (dpa/mv). Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves hat den finnischen Nationalspieler Elias Valtonen verpflichtet. Der 23 Jahre alte Flügelspieler wird vom spanischen Erstligisten Club Manresa bis Saisonende ausgeliehen, teilten die Mecklenburger am Montag mit. Valtonen war bereits in der Saison 2020/21 in Deutschland aktiv. Damals spielte er für die Tigers Tübingen. Von 2018 bis 2020 war der 2,01 Meter große Finne in den USA bei Arizona State University aktiv.

„Ich habe vor zwei Jahren gegen Rostock gespielt und gehört, dass die Stimmung in der Halle großartig sein soll, sagte Valtonen über seine damalige Zeit in der 2. Bundesliga. Die Rostocker versprechen sich eine Verstärkung durch den neuen Mann. „Mit Elias kommt ein Spieler in unser Team, der von außen sehr gut werfen kann, uns aber auch eine physische Präsenz gibt, die wir bis dato nicht hatten“, sagte Seawolves-Trainer Christian Held.

