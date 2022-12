Lastwagen kippt um: Kartoffelmasse läuft aus

Am Autobahnkreuz Schwerin ist am Montag ein Lastwagen mit einer rohen Kartoffelmasse an Bord umgekippt und hat über Stunden die Auffahrt von der A14 zur A24 von Süden in Richtung Hamburg und Berlin blockiert. Der Fahrer sei bei dem Unfall schwer verletzt worden, teilte die Polizei in Ludwigslust mit. Warum der Lastwagen nach rechts von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Beim Umkippen habe sich die Ladung - mehrere Tonnen einer rohen Kartoffelmasse - in den Graben ergossen.