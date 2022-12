Arbeiter erleidet schwere Verbrennungen bei Schweißunfall

Nach einem Arbeitsunfall in einem Betrieb in Hohen Wangelin (Mecklenburgische Seenplatte) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, erlitt ein 32-jähriger Metallarbeiter bei dem Unfall schwere Brandverletzungen. Der Vorfall habe sich bereits am Freitagabend in einem Baustoffbetrieb ereignet. Nach bisherigen Ermittlungen arbeitete der Mann mit einem Schweiß- und Brenngerät an einer Presse, andere Kollegen waren ebenfalls noch auf dem Gelände tätig.

Dabei soll durch einen Defekt an den Gasschläuchen unkontrolliert etwas Schweißgas ausgetreten sein und sich abseits von der Schweißstelle entzündet haben. Der 32-Jährige erlitt schwere Verbrennungen. Kollegen halfen ihm, die Feuerwehr löschte den Brand. Der Arbeiter kam per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Er soll aber nicht in Lebensgefahr sein. Neben der Polizei ermittelt auch das Landesamt für Gesundheit und Soziales in dem Zusammenhang.

