Feuerwehrauto kollidiert mit Auto: Drei Verletzte

In Schwerin ist ein Feuerwehrfahrzeug bei einem Einsatz am Freitag an einer Kreuzung mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Dabei wurden drei Menschen verletzt, darunter zwei Feuerwehrleute, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Unfall ereignete sich an einer Ampelkreuzung an der Bundesstraße 104 im Stadtteil Lankow. Der Feuerwehreinsatz musste für die Besatzung danach abgebrochen werden. Der Autofahrer sei schwer verletzt worden und kam in eine Klinik. Weitere Einzelheiten zu dem Unfall seien noch nicht bekannt.