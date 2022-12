Regenbogencamp: Bereits 80 Prozent im „Areal I“ geräumt

Ein Campingplatz mitten in den Dünen, nur einen Steinwurf bis zur Ostsee entfernt. Das Regenbogencamp in Prerow ist besonders. Ein Teil des Geländes wird geräumt und der Natur zurückgegeben.

Prerow (dpa/mv). In der Ferienanlage Regenbogencamp am Strand von Prerow haben bereits 80 Prozent der 75 Dauercamper die von einer Räumung betroffenen Teilfläche verlassen. Man sei deshalb zuversichtlich, dass die gesetzte Frist bis zum 31. Dezember eingehalten werden könne, sagte eine Sprecherin des Unternehmen Regenbogen AG der Deutschen Presse-Agentur.

Die Fläche liegt im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft auf der Ostseehalbinsel Darß. Hintergrund der Teilräumung im sogenannten „Areal I“ ist ein Eigentümerwechsel im März dieses Jahres, als die landeseigene Stiftung für Umwelt und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern einen Großteil der Flächen vom Bund erwarb. An die Frist zum 31. Dezember ist die Stiftung nach eigenen Angaben vertraglich gebunden.

Das Unternehmen Regenbogen AG nimmt auch die anderen Dauercamperplätze in der 1991 gegründeten Anlage unter die Lupe und prüft, ob sie „nationalparkkonform“ sind. Deshalb erhielten zunächst alle 423 Dauercamper eine Kündigung. 383 Dauercamper gaben aber nach Unternehmensangaben bereits eine Bewerbung für einen Platz in der kommenden Saison ab.

Für die in Frankfurt notierte Regenbogen AG war das Camp Prerow 1991 das Start-Projekt. Mittlerweile besteht das Portfolio aus 15 Ferienanlagen in Deutschland. In Prerow erstreckt sich die Ferienanlage über zweieinhalb Kilometer an einem Traumstrand. Das „Areal I“ umfasst einen kleinen Bereich von rund 15.000 Quadratmetern. Den dortigen Dauercampern sollte möglichst ein anderes Angebot in den Arealen A-H gemacht werden.

