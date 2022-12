HI-Virus 55 Neuinfektionen mit HIV im vergangenen Jahr in MV

Die Infektionszahlen mit dem HI-Virus sind nach Angaben des Schweriner Gesundheitsministeriums im Nordosten gering. Derzeit leben in der Region etwa 1500 Menschen mit HIV, teilte Ministerin Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag unter Berufung auf Schätzungen des Robert Koch-Instituts mit. Im vergangenen Jahr seien 55 Neuinfektionen dazu gekommen. Etwa 200 der geschätzten 1500 Infektionen seien noch nicht diagnostiziert worden - die Betroffenen wissen also nichts von ihrer Infektion.