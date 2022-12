Neues Gerät für Diagnosen bei krebskranken Kindern

An der Universitätsmedizin Greifswald (UMG) ist am Donnerstag ein neues Gerät in Betrieb genommen worden, das sowohl die Diagnose- als auch die Therapiemöglichkeiten bei krebskranken Kindern verbessern soll. Das Bildgebungsverfahren ersetze eine vergleichbare Technik in höherer Qualität, sagte UMG-Sprecher Christian Arns auf Nachfrage.