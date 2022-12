Bundespolizei-Kontrolle: Ermittlungen zu sechs Fällen

Bei einer landesweiten Kontrolle zur Verhinderung illegaler Ein- und Ausreisen hat die Bundespolizei in Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch sechs Straftaten aufgenommen. Wie eine Bundespolizei-Sprecherin am Donnerstag sagte, waren 40 Beamte im Einsatz, die an wechselnden Standorten 130 Fahrzeuge und 220 Menschen kontrollierten. Dies geschah an der Autobahn 11 an der deutsch-polnischen Grenze, der A20 sowie an Bundes- und anderen Straßen, die als Ausweichrouten für illegale Aktionen bekannt sind.