Weitere Vogelgrippe-Fälle nach Geflügelausstellung

Nach einer Geflügelausstellung in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) ist in 13 Geflügelbeständen die Vogelgrippe nachgewiesen worden. Alle aktuellen Fälle stünden in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Ausstellung am vorvergangenen Wochenende, teilte ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums am Montagabend in Schwerin mit. Bisher seien keine gewerblichen Betriebe betroffen, sondern nur private Halter. Bereits mehr als 600 Tiere seien getötet worden.