Verdacht auf Betrug mit Corona-Tests: Mann in Haft

Falsches Spiel mit Corona-Schnelltests? Polizei und Staatsanwaltschaft an der Mecklenburgischen Seenplatte ermitteln gegen einen Mann, der im Zusammenhang mit Corona-Schnelltests einen Schaden von mehr als 100.000 Euro angerichtet haben soll. Der 24-Jährige sei per Haftbefehl gesucht und vor wenigen Tagen in Neustrelitz gefasst worden, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Gegen ihn bestehe der Verdacht des gewerbsmäßigen Betruges. Unklar sei aber noch, ob der einschlägig vorbestrafte 24-Jährige Komplizen hatte.