Erst Frau ohne Führerschein, dann Partner unter Alkohol

Ein Paar aus dem Kreis Vorpommern-Rügen hat nach Polizeikontrollen am Wochenende nacheinander ihre beiden Autos in Altheide stehen lassen müssen. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, wurde erst die 49-jährige Frau am Samstagabend mit dem Wagen für eine Kontrolle angehalten. Dabei kam heraus, dass sie noch mit einem Fahrverbot belegt war. Sie hätte erst im Dezember wieder ans Steuer ihres Wagens dürfen und musste das Auto stehenlassen.