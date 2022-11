Geschäfte locken am verkaufsoffenen Sonntag

Am ersten Adventssonntag haben in Mecklenburg-Vorpommern viele Menschen die Möglichkeit zum Vorweihnachtsshopping genutzt. Unter anderem in Rostock und Schwerin durften die Geschäfte an einem verkaufsoffenen Sonntag Kunden empfangen. Auch große Einkaufszentren wie das Schlosspark-Center in der Landeshauptstadt und in Rostock das Kröpeliner Tor Center, das Kaufhaus Galeria sowie in Bentwisch das Möbelhaus Höffner öffneten am Nachmittag außerplanmäßig ihre Türen.

Rostock/Schwerin (dpa/mv). Am ersten Adventssonntag haben in Mecklenburg-Vorpommern viele Menschen die Möglichkeit zum Vorweihnachtsshopping genutzt. Unter anderem in Rostock und Schwerin durften die Geschäfte an einem verkaufsoffenen Sonntag Kunden empfangen. Auch große Einkaufszentren wie das Schlosspark-Center in der Landeshauptstadt und in Rostock das Kröpeliner Tor Center, das Kaufhaus Galeria sowie in Bentwisch das Möbelhaus Höffner öffneten am Nachmittag außerplanmäßig ihre Türen.

Zehntausende Menschen strömten zudem in die Innenstädte zu den Weihnachtsmärkten, wo sich teils lange Schlangen an zahllosen Imbissständen, Fahrgeschäften und Glühweinbuden bildeten. Einen verkaufsoffenen Sonntag gab es auch in Greifswald, Neubrandenburg und Stralsund.

