Land wirbt mit neuem Öko-Wertpapier für Klimainvestitionen

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern will Unternehmen zu mehr Investitionen in Klimaprojekte bewegen und hat dafür ein neues sogenanntes Öko-Wertpapier aufgelegt. Diese Wertpapiere seien dazu bestimmt, Ökosystemleistungen intakter Biotope in Geldwerte umzurechnen, beschrieb Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Mittwoch in Schwerin das Anliegen.