Goldener Saal des Ludwigsluster Schlosses wird restauriert

Der Goldene Saal im Schloss Ludwigslust ist mit seinen üppigen Papiermaché-Dekorationen einmalig in Deutschland. Für Restauratoren ist das seltene Material eine Herausforderung.

Ludwigslust (dpa/mv). Der Goldene Saal von Schloss Ludwigslust mit seiner einmaligen Raumdekoration aus Papiermaché wird jetzt erstmals seit der Erbauung des Schlosses im 18. Jahrhundert grundlegend restauriert. Bis Jahresende werden die Gerüste gestellt, und Anfang nächsten Jahres wird mit den Arbeiten an Decken und Wänden begonnen, wie das zuständige Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin am Mittwoch mitteilte. Auch an den Holztragkonstruktionen sind demnach Instandhaltungsarbeiten vorgesehen. Der Fußboden wurde bereits restauriert, dabei waren unter dem Parkett erhebliche Schäden zutage getreten.

Für Besucher ist der Goldene Saal wegen der Arbeiten gesperrt, wie es hieß. Sie könnten den Baufortschritt durch ein Sichtfenster verfolgen. Instandsetzung und Restaurierung sollen bis Ende 2024 dauern. Dann soll der Saal wieder in altem Glanz erstrahlen. Als Baukosten sind sechs Millionen Euro veranschlagt. Ein Teil der Einbauten und Ausstattungsstücke werde in Werkstätten von Restauratoren aufgearbeitet. Die Restaurierung von Supraporten, Spiegeln, Vasen und Leuchtern stelle eine besondere Herausforderung dar.

Schloss und Stadt Ludwigslust wurden in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von Herzog Friedrich dem Frommen erbaut, der die Residenz von Schwerin dorthin verlegte. 70 Jahre lang residierten die mecklenburgischen Herzöge in Ludwigslust, ehe der Hof Mitte des 19. Jahrhunderts wieder nach Schwerin zog. Die Herzogsfamilie nutzte das Schloss aber noch bis 1945.

