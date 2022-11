Telefonbetrüger wollen Seniorin um 40.000 Euro bringen

Aufmerksame Mitarbeiter einer Sparkasse haben einer 92-jährigen Frau aus Greifswald ihr Erspartes in Höhe von rund 40.000 Euro gerettet. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, wäre die Seniorin am Dienstag fast auf eine perfide Masche von Trickbetrügern hereingefallen. Unbekannte hatten die Rentnerin mittags angerufen und sich als ihre Enkelin und Polizist ausgegeben. Unter Tränen soll die Anruferin geschildert haben, wie sie einen tödlichen Unfall verursacht habe.

Der angebliche Polizist habe das bestätigt. Die vermeintliche Enkelin sei in Gewahrsam, hieß es. In Absprache mit dem Staatsanwalt könne sie gegen eine Kaution in fünfstelliger Höhe freigelassen werden. Das Geld solle die Seniorin einem Beamten geben, der vorbeikomme. Das veranlasste die 92-Jährige, zu ihrer Hausbank zu gehen und Geld abzuheben. Dabei hielten die Betrüger sie ständig am Telefon und forderten sie auf, keinem etwas zu sagen.

Den Angestellten fiel das aber auf und sie klärten die Frau auf. Die Polizei dankte den aufmerksamen Frauen und Männern in der Bank ausdrücklich für ihr Handeln. Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns habe es eine Serie solcher Betrugsversuche gegeben, die die Angerufenen sonst aber durchschaut hätten. Im Nordosten kommt es immer wieder zu solchen und ähnlichen Betrugsfällen, wobei im Vorjahr rund drei Millionen Euro erbeutet wurden.

