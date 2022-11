Statistikamt: Aufwand bei der Datenerhebung gestiegen

Das Statistische Landesamt muss immer öfter Überzeugungsarbeit leisten, um Daten in der Bevölkerung und bei Unternehmen zu erheben. Der Aufwand bei der Datenerhebung sei sowohl in der Corona-Zeit, aber auch generell merklich größer geworden, sagte der Leiter des Statistikamts Mecklenburg-Vorpommern, Christian Boden, am Dienstag in Schwerin bei der Vorstellung des statistischen Jahrbuchs 2022. Manchmal sei auch die Androhung eines Zwangsgeldes nötig.