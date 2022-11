Prozessbeginn: Falsche Polizisten gestehen Betrugsfälle

Am Landgericht Stralsund hat am Dienstag ein Prozess gegen zwei Männer begonnen, die sich bei einer Betrugsserie als Polizisten ausgegeben haben sollen. Wie eine Sprecherin des Landgerichtes sagte, haben sich die 43 und 33 Jahre alten Angeklagten zum Auftakt des Prozesses geständig gezeigt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gewerbsmäßigen Banden- und Computerbetrug in 52 Fällen in mehreren Bundesländern vor.