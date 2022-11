Sitzung der Landesregierung und Bürgerforum in Malchow

Das Kabinett tagt am Dienstag (9.30 Uhr) nicht wie sonst üblich in Schwerin, sondern in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Nach der wöchentlichen Beratung der Ministerrunde, die dieses Mal in der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern in Malchow stattfindet, wollen die Regierungsmitglieder zu Terminen in der Müritzregion ausschwärmen. Das Motto lautet „Landesregierung vor Ort“.

Malchow (dpa/mv). Das Kabinett tagt am Dienstag (9.30 Uhr) nicht wie sonst üblich in Schwerin, sondern in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Nach der wöchentlichen Beratung der Ministerrunde, die dieses Mal in der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern in Malchow stattfindet, wollen die Regierungsmitglieder zu Terminen in der Müritzregion ausschwärmen. Das Motto lautet „Landesregierung vor Ort“.

So besucht Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) einen Pflegestützpunkt in Waren und Kulturministerin Bettina Martin (SPD) die Alte Synagoge in Stavenhagen. Mit Vertretern des Trägervereins will sie über ehrenamtliches Engagement für die Kultur auf dem Land sprechen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Innenminister Christian Pegel (SPD) wollen gemeinsam ein Löschfahrzeug in Vollratsruhe übergeben.

Am Abend (18.00 Uhr) lädt die Regierung zu einem gemeinsamen Bürgerforum in das Müritzeum in Waren ein. „Das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern im Land ist für uns von zentraler Bedeutung“, sagte Schwesig im Vorfeld. „Wir wollen wissen, was die Menschen vor Ort in ihrer Region bewegt und uns die Eindrücke und Anregungen für unsere Arbeit zunutze machen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern