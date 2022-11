Deutsche Cocktailmeisterschaften: Acht Finalisten treten an

Bei den diesjährigen Deutschen Cocktailmeisterschaften der Deutschen Barkeeper Union (DBU) treten am Dienstag (13.00 Uhr) die acht Finalisten im Ostseebad Heiligendamm gegeneinander an. Mit Kreationen wie dem „Manhattan in Law“, „Around the world“ oder „Chestnut Rum Old Fashioned“ wollen sie die Jury überzeugen. Sie hatten sich zuvor mit ihren Rezepten unter 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgesetzt.