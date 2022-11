Landesminister erleichtert: EU-Milliardenförderung kommt

Die Europäische Kommission hat dem nationalen Strategieplan für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU zugestimmt. „Das ist ein gutes Zeichen für die Zukunft der Landwirtschaft, des ländlichen Raums und der Natur und Umwelt in unserem Bundesland“, sagte Landesagrarminister Till Backhaus (SPD) am Montag in Schwerin.