Schwerins angeschlagene Volleyballerinnen in Suhl gefordert

Schwerin (dpa/mv). Den Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin bleibt für die Aufarbeitung der 0:3-Niederlage bei Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart am vergangenen Samstag kaum Zeit. Bereits am Mittwoch (18.30 Uhr) muss die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski beim VfB 91 Suhl antreten. Für die Mecklenburgerinnen ist es inklusive des Pokal-Wettbewerbes das vierte Auswärtsspiel binnen zwei Wochen.

Doch auch ohne die Reisestrapazen gilt Suhl als große Herausforderung für die Mecklenburgerinnen. „Wir wissen, es geht dort immer heiß her. Die Halle wird voll sein und es wird wie immer gegen Schwerin eine aufgeheizte Atmosphäre geben. Aber ich freue mich darauf“, sagte Koslowski am Montag. Die Partie in Suhl sei zudem die beste Vorbereitung mit Blick auf das Spiel in Wiesbaden, ergänzte der Coach. Denn am kommenden Samstag (19.00 Uhr) steht das Pokal-Viertelfinale bei dem Ligakonkurrenten auf dem Programm.

Um aus Suhl mit einem Erfolgserlebnis abzureisen, ist nach den Worten von Koslowski auch die medizinische Abteilung gefragt. „Wir haben gerade alle so ein bisschen mit Erkältungen zu tun. Das ist aktuell ein Thema für uns, dass alle einigermaßen gesund durch die nächsten Tage kommen.“ Ein großes Fragezeichen steht jedoch weiterhin hinter den angeschlagenen Jazmine White und Anna Pogany, die schon in Stuttgart gefehlt hatten.

