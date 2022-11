Run auf Theaterkarten für Weihnachtsmärchen

Hexen, Geister und Prinzessinnen übernehmen in den kommenden Wochen das Regiment in den Theatern Mecklenburg-Vorpommerns: Mit traditionellen Weihnachtsmärchen wollen die Theatermacher auch dieses Jahr wieder Tausende junge und jung gebliebene Zuschauer in der Adventszeit unterhalten.

Bei den Premieren geht es Schlag auf Schlag: Im Schauspielhaus Neubrandenburg hebt sich an diesem Samstag der erste Vorhang für „Die Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens, wie das Theater am Montag mitteilte. Im Landestheater Neustrelitz, das ebenfalls zur Theater- und Orchester GmbH gehört, steht ab dem 9. Dezember „Die kleine Hexe“ nach Otfried Preußler auf dem Programm.

„Wir spielen sehr viele Vormittagsvorstellungen in der Woche für die Schulen und Kitas des Landkreises, die schon fast alle ausverkauft sind“, sagte eine Sprecherin der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz. An den Wochenenden werde am Nachmittag für das allgemeine Publikum gespielt. Insgesamt sollen in der Advents- und Weihnachtszeit 33 Aufführungen der beiden Klassiker gezeigt werden. Hinzu kommen zahlreiche Puppenspiele für die Allerkleinsten, wie die Sprecherin sagte.

Auch das Mecklenburgische Staatstheater bringt zwei Klassiker auf die Bühne: Am Jungen Theater in Parchim feierte bereits das Märchen „Der Schweinehirt“ Premiere und im Großen Haus in Schwerin soll ab diesem Donnerstag „Der Räuber Hotzenplotz“ nach Otfried Preußler die Bühne unsicher machen. Bis zum 23. Dezember stehen nach Angaben einer Sprecherin fast 40 Vorstellungen auf dem Spielplan. „Die Vorstellungen für Schulen und Kitas sind bereits ausgebucht.“

Am Volkstheater Rostock läuft seit dem 12. November „Annelieses und Peterchens Mondfahrt“. Bis zum 27. Dezember sind einer Theatersprecherin zufolge 27 Vorstellungen geplant. Und auch in Rostock gilt: Die Kita- und Schulvorstellungen sind ausverkauft. Um Weihnachten herum gebe es noch Tickets, so die Sprecherin. Am Theater Vorpommern gibt es „Aladin und die Wunderlampe“ sowie als szenische Lesung die „Weihnachtsgans Auguste“ zu sehen. Das Ballett tanzt mit Tschaikowskis „Nussknacker“ den Tanz-Weihnachtsklassiker schlechthin.

