Einbrecher stehlen Werkzeuge von Baustellen

Ückeritz/Wolgast (dpa/mv). Unbekannte sind am Wochenende bei Baustellen in Ückeritz und Wolgast (Vorpommern-Greifswald) eingebrochen und haben größere Mengen an Bauwerkzeug gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wird der Gesamtschaden auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Nach bisherigen Ermittlungen wurden zuerst mehrere Baucontainer in Ückeritz gewaltsam geöffnet. Dort verschwanden Werkzeuge im Wert von mindestens 12.000 Euro. Auch der mit einem Schloss gesicherte Bauzaun habe die Täter nicht aufhalten können.

Der Vorfall in Ückeritz auf der Insel Usedom sei am Samstag bemerkt und gemeldet worden. Am Montag wurde zudem ein Einbruch in ein Gebäude in Wolgast bekannt, das derzeit im Bau sei. Hier laufe die Aufnahme der Schäden noch. Ein Zusammenhang zwische den Taten werde geprüft.

