Landtag will Nachtragshaushalt auf Weg bringen

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern will am nächsten Donnerstag in einer Dringlichkeitssitzung einen Nachtragshaushalt für den geplanten Energiefonds auf den Weg bringen, um die Menschen von den hohen Preisen zu entlasten. Das sagte eine Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion am Freitag.