Schulbus die Vorfahrt genommen: fünf Kinder leicht verletzt

Bei der Vollbremsung eines Schulbusses wegen eines Vorfahrtsfehlers sind in Laage (Landkreis Rostock) fünf mitfahrende Kinder leicht verletzt worden. Eine 78 Jahre alte Autofahrerin habe am frühen Freitagnachmittag an einer Kreuzung dem Bus die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei mit. In dem mit etwa 80 Schülerinnen und Schülern besetzten Bus seien mehrere Kinder gestürzt. Vorsorglich seien ein Rettungshubschrauber und sechs Rettungswagen hinzugekommen. Die leicht verletzten Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren konnten den Angaben zufolge nach der Behandlung im Rettungswagen von ihren Eltern abgeholt werden.